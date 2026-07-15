الخارجية الروسية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في دول الخليج

أصدرت وزارة الخارجية الروسية تحذيراً عاجلاً إلى مواطنيها الموجودين في دول الخليج العربية، دعتهم فيه إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر في ظل تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة، مع التشديد على عدم تصوير أو نشر أي مقاطع فيديو تتعلق بأنظمة الدفاع الجوي أو آثار الهجمات.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، ضرورة تجنب التواجد في المناطق التي قد تشهد مخاطر أمنية، والابتعاد عن المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن نشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يعرّض أصحابها لعقوبات إدارية أو جنائية وفق القوانين المعمول بها في دول الخليج.

كما أوصت موسكو رعاياها باتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامتهم الشخصية، ومتابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، إلى جانب الإعلانات الرسمية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الروسية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصعيداً عسكرياً متواصلاً، إذ نفذت الولايات المتحدة منذ 8 يوليو سلسلة من الضربات ضد إيران، قالت إنها جاءت رداً على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، فيما ردت طهران بشن هجمات استهدفت قواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما زاد من حدة التوترات الإقليمية.