القبض على قائد سيارة قام بحركات إستعراضية والسير برعونة في الاسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يقوم خلالها صاحب الحساب بأداء حركات إستعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بأحد الطرق السريعة وداخل مدينة الإسماعيلية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية)، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وأن السيارة قيادته فى مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه وإعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. والإدارية ضد المذكور والمركبة