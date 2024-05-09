بعد الخماسين المقدسة.. تعرف على موعد صوم الرسل ومدته |القصة كاملة

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أيام بعيد القيامة المجيد، وتحديدا في 5 مايو الجاري، وتعيش الكنيسة في هذه الفترة أيام "الخماسين المقدسة" التي يمنع فيها الصوم حتى أيام الأربعاء والجمعة ابتهاجا بقيامة "السيد المسيح"، ويتسأل الكثير من الأقباط عن موعد صيام الرسل.

عيد القيامة

موعد صيام الرسل

وتبدأ الكنيسة هذا العام صوم الرسل 2024 يوم الاثنين 24 يونيو المقبل، والذي يعد أول الأصوام في الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة، والتي تمتنع فيها الكنيسة عن الصوم، ويستمر هذا الصوم حتى الاحتفال بعيد استشهاد القديسيين بطرس وبولس الرسول يوم الجمعة 12 يوليو.

ويمتنع الأقباط خلال أيام صوم الرسل 2024 عن تناول اللحوم والدواجن والألبان مع السماح بأكل الأسماك، إذ يعد صوم الرسل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الثانية التي يسمح فيها بأكل السمك تخفيفًا على الأقباط لكثرة أيام الصوم في الكنيسة.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل، وهو العيد الذي يأتي بمناسبة ذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، ويأتي عيد القديسين بطرس وبولس بعد انتهاء صوم الآباء الرسل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو العيد الذي له العديد من الطقوس المتبعة في تلك المناسبة.

صيام الرسل

أول صيام في الكنيسة المسيحية

ويعد صوم الرسل أول صيام في الكنيسة المسيحية، إذ تتراوح مدة صوم الرسل بين 15 إلى 49 يومًا، ويبدأ الصيام ثاني يوم حلول الروح القدس وينتهى قبل عيد الرسل.

وخلال عيد الرسل تُقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم الكاهن برشم الصليب، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه كرمز للاغتسال من الخطية.

وفي عام 64 ميلادياً استشهد القديس بطرس مصلوب على إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنها جاء اسم الفاتيكان حيث بُنيت الكنيسة على اسمه القديس بطرس، واستشهد القديس بولس بقطع رأسه فى عام 67 الميلادي.

ويذكر أن القديس بطرس والقديس بولس يعدان صاحبا دور كبير في تأسيس الديانة المسيحية بروما.

وقال المتنيح (الراحل) قداسة البابا شنودة الثالث، إن صوم الرسل هو من أجل الخدمة والكنيسة، لكي نتعلم لزوم الصوم للخدمة، ونفعه لها نصوم لكي يتدخل الله في الخدمة ويعينها، ونصوم لكي نخدم ونحن في حالة روحية، ونصوم شاعرين بضعفنا.