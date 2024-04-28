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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأيام في التاريخ القبطي.. الكنيسة تحتفل بأحد السعف وسط فرحة عارمة وإقبال كبير|شاهد

أحد الشعانين
أحد الشعانين

وسط فرحة عارمة شهدت جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إقبالاً كثيفاً من الأقباط لأداء قداس "أحد الشعانين" فيعتبر اليوم من أهم الأيام في التاريخ القبطي، إذ يعد الأحد الأخير في الصوم المقدس وبداية أسبوع الآلام لينتهي بعيد القيامة المجيد.

أحد الشعانين 

الاحتفال بأحد الشعانين 

وتوافد عدد كبير من الاقباط على مستوى الجمهورية داخل الكنائس منهم الكبار والصغار والسيدات والرجال حاملين أشكالاً متنوعة من “السعف” التي تنوعت أشكاله بين التاج والصليب والحصان والراية والقربانة وبرج الحمام الطربوش للأطفال والورد تبركًا به في أحد السعف وذكرى لدخول السيد المسيح إلي مدينة أورشليم.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بأحد الشعانين، وهو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير قبل عيد الفصح، ويعرف الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم يذكر فيه دخول يسوع إلى مدينة القدس.

يُطلق على هذا اليوم أيضًا اسم أحد السعف أو الزيتونة، حيث استقبل أهالي المدينة يسوع بالسعف والزيتون المزين، وفرشوا ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه.

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مظاهر فريدة لا تتكرر في السنة.. الكنيسة تحتفل بأحد الشعانين

يُذكر أن "السعف" هو من الطقوس المعروفة في أحد الشعانين، والذي يتزامن مع ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، وعندها استقبله الأهالي بالسعف والزيتون كرمز للنصر.

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" داخل كنيسة الشهيدة دميانة عدوية والشهيدة دميانة بابا دوبلو بعد مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين.  

كنيسة الشهيدة مديانة بابا دوبلو بشبرا 
كنيسة الشهيدة مديانة بابا دوبلو بشبرا 
كنيسة الشهيدة مديانة بابا دوبلو بشبرا 
كنيسة الشهيدة دميانة عدوية ببولاق 
كنيسة الشهيدة دميانة عدوية ببولاق 
كنيسة الشهيدة دميانة عدوية ببولاق 
كنيسة الشهيدة دميانة عدوية ببولاق 
كنيسة الشهيدة دميانة عدوية ببولاق 
أحد الشعانين الكنائس السعف السيد المسيح أورشليم الكنيسة القبطية الارثوذكسية الصوم الكبير أسبوع الآلام القدس

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