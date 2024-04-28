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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

مدفوعة الأجر| حقيقة عطلة أحد الشعانين "السعف".. وهذا موعد إجازة شم النسيم 2024

صور أرشيفية
صور أرشيفية

تُعدُّ احتفالية "أحد الشعانين" مناسبة دينية بارزة يحتفل بها الأقباط في البلاد، تزامناً مع اقتراب الأعياد السيدية الكبرى. 

وتثير هذه المناسبة الكثير من التساؤلات حول حقيقة تعطيل العمل في هذا اليوم، وهل هو إجازة رسمية أم لا؟ 

وسنتناول في هذا التقرير تفاصيل الاحتفال بـ "أحد الشعانين" لعام 2024 والتداعيات على المواطنين والمؤسسات في مصر.

هل "أحد الشعانين" إجازة رسمية؟

وتثير الأيام الدينية لدى المسيحيين الكثير من التساؤلات حول طبيعة العطل الرسمية، ومنها إجازة "أحد الشعانين". 

ويُعتبر "أحد الشعانين" إجازة رسمية للأقباط في البلاد، حيث يحق لهم التغيب عن العمل بهذا اليوم بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد. 

إذ يحتفل المسيحيون في مصر بأحد الشعانين كعيد مهم يستحق احترام الشعائر الدينية والتقاليد.

تفاصيل إجازة "أحد الشعانين" 2024

وبناءً على القوانين والتشريعات الحالية، يتمتع المسيحيون الأقباط في البلاد بعطلة مدفوعة الأجر في "أحد الشعانين"، حيث يُعطل العمل في القطاعات ذات الصلة بهذه الطوائف. 

ومع ذلك، يستمر العمل بشكل طبيعي في القطاعات الأخرى خلال هذا اليوم، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والبنوك.

أثر إجازة "أحد الشعانين" على البنوك

 تعمل البنوك في مصر بشكل طبيعي خلال عيد "أحد الشعانين"، حيث يستمر الخدمات المصرفية والعمليات المالية بشكل عادي. 

ويحصل الموظفون المسيحيون على إجازة في هذا اليوم، لكن يجري استمرار العمل لخدمة العملاء وتقديم الخدمات المصرفية كالمعتاد.

ما هو "أحد الشعانين"؟

ويعد أحد الشعانين أو السعف الأحد السابع من الصوم الكبير، والأخير قبل عيد القيامة، وتبدأ عقب نهاية الاحتفالات به نهاية ظهر اليوم تبدأ البصخة المقدسة وهي الصلوات التي تقام في الكنيسة أيام أسبوع الآلام حيث تمنع الكنيسة إقامة القداسات ورفع البخور في هذه الأيام.

وأحد الشعانين هو ذكرى دخول المسيح إلى أوشليم أي القدس حاليا، فى الأحد الأخير قبل عيد القيامة، ويسمى أحد الشعانين أو الزيتونة، أو السعف لأن أهالى القدس استقبلوا فيه المسيح بالسعف والزيتون المزين، وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه كما كان يتم استقبال الملوك قديما.

شم النسيم 2024

وتحظى فترة شهر مايو بأهمية كبيرة للمواطنين المصريين، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد "شم النسيم" لعام 2024.

ومن المقرر أن يحل شم النسيم في يوم 6 مايو 2024، حيث يتمتع المواطنون بعطلة رسمية مدفوعة الأجر للاستمتاع بالاحتفالات والنشاطات في هذا اليوم.

الإجازات المتبقية في 2024

  • عيد الأضحى المبارك من 17 يونيو حتى 20 يونيو.
  • ثورة 30 يونيو في 30 يونيو.
  • عيد رأس السنة الهجرية في 8 يوليو.
  • المولد النبوي الشريف في 16 يوليو.
  • ثورة 23 يوليو في 23 يوليو.
  • انتصارات أكتوبر في 6 أكتوبر.

وفي ختام هذا التقرير، نلاحظ أن يوم أحد الشعانين 2024 إجازة رسمية للمسيحيين في البلاد، مما يتيح لهم الاحتفال بهذه المناسبة الدينية بالطريقة التي تليق بها. 

ويبقى العمل اليوم بشكل طبيعي في المؤسسات الحكومية والخاصة باستثناء الموظفين المسيحيين الذين يستمتعون بإجازتهم المدفوعة الأجر.

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