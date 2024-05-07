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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور سفير مصر بباريس.. شاهد الاحتفال بعيد القيامة في إيبارشية شمالي فرنسا

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة

صلى نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا قداس عيد القيامة المجيد، مساء السبت، بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي (مقر المطرانية).

 واستقبل أثناء القداس السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس والسفير تامر توفيق القنصل العام، والعميد چورچ نصير ممثل وزارة الدفاع المصرية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس.

كما حضر للتهنئة آن ماري فور نائب عمدة مقاطعة دراڤي و بعض المسؤولين بالحي، وممثلون عن الجالية المصرية بفرنسا، والأب رافائيل قزمان عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبعض المهنئين من الكنائس الأخرى بباريس.

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