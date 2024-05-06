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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صلوات وتهاني عيد القيامة بإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة |صور

الأنبا بيسنتي
الأنبا بيسنتي

صلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة قداس عيد القيامة المجيد مساء أمس الأول بكنيسة الشهيد مار يوحنا المعمدان (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

حضر محافظ أسيوط اللواء عصام سعد وعدد من قيادات المحافظة ونواب البرلمان جانبًا من القداس وقدموا التهنئة لنيافته بالعيد.

وفي السياق ذاته استقبل نيافة الأنبا بيسنتي أمس اللواء محمد أبو سمره مدير جهاز الأمن الوطني بأسيوط والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، والأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبرفقته وفد من قيادات الجامعة، والأستاذ الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة التكنولوچية بأسيوط وبرفقته وفد من قيادات الجامعة، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

الأنبا بيسنتي إيبارشية أبنوب والفتح إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط يوحنا المعمدان القداس

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