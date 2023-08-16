عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم  الأربعاء 16 أغسطس 2023، وذلك  خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

 

سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2548 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2230 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  1911.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17840 جنيه.

الذهب أسعار الذهب الإعلامية نهاد سمير سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

ترشيحاتنا

الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وعباس العقاد والطيران

لماذا يخبئ الأرجنتيون الدولار الأمريكي؟

الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده على يد يمني.. فيديو

لقطات مرعبة.. انفجار وحريق هائل بمطعم شهير في لبنان| شاهد

ويك إند مميز وحفلات عالمية ترضي كل الأذواق بمهرجان العلمين

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع.. كيف تصرفت فتاة مع ثعبانين اخترقا سقف منزل بأستراليا

للريجيم .. طريقة عمل بيتزا لايت بالبارميزان

لا يمكن تجاهلها.. 7 أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ