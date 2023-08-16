انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2548 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2230 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1911.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17840 جنيه.