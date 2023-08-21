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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التحديث الأخير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 21-8-2023 في مصر

الذهب
الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2,250 جنيها للجرام، اليوم 21-8-2023 ، في نهاية تعاملات اليوم. 

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب اليوم الإثنين وفق موقع “إيجيبت جولد برايس توداي”، وفق آخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم الإثنين

عيار 24 بيع 2,549 جنيه شراء 2,571 جنيه
عيار 22 بيع 2,336 جنيه شراء 2,357 جنيه
عيار 21 بيع 2,230 جنيه شراء 2,250 جنيه
عيار 18 بيع 1,911 جنيه شراء 1,929 جنيه
عيار 14 بيع 1,487 جنيه شراء 1,500 جنيه
عيار 12 بيع 1,274 جنيه شراء 1,286 جنيه
الاونصة بيع 79,261 جنيه شراء 79,971 جنيه
الجنيه الذهب بيع 17,840 جنيه شراء 18,000 جنيه
الكيلو بيع 2,548,571 جنيه شراء 2,571,429 جنيه
وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وعقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات الحكومية المختصة بصناعة المعادن الثمينة؛ لعرض التحديات التي تواجه مصنعي الذهب والتي يتجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضمون 40 ألف عامل، والعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليار دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية.

وأسفر الاجتماع عن النتائج التالية:
1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، علي أن تقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية، والمشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط. 

2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية.   

3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنعي المشغولات الذهبية؛ للاشتراك في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية.

4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet التى تسمح بنفاذ السلع غير قابلة للتلف بدون جمارك إلي 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند الاشتراك في المعارض العالمية.

5- السماح باستفادة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول كإتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التيسير واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الكوميسا مما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.

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