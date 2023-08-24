استقرار محلي وتراجع عالمي في أسعار الذهب عقب صدور بيانات اقتصادية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، عقب صدور بيانات اقتصادية، أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ما يعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2290 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، لتسجل 1912 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2617 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1963 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1527 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18320 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جينهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2290 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1897 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا.



وفي سياق متصل، صدرت منذ قليل، بيانات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية وطلبات السلع المعمرة، والتي أظهرت تراجع طلبات إعانات البطالة، وارتفاع طلبات السلع المعمرة الأساسية، مما يدل على أن سوق العمل والاقتصاد يزداد قوة، وهو الأمر الذي يحفز الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.



في حين تترقب الأسواق اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.