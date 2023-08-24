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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنونى لـ الذهب عالميا.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السبب

ارتفاع جنونى لـ الذهب..
ارتفاع جنونى لـ الذهب.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، إذ أدى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع شهية المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وبحلول الساعة الـ0629 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1920.79 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلًا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من الـ24 إلى الـ26 من أغسطس.


ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدًا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يُدّر عائدًا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9% إلى 1263.03 دولار.

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