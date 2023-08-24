مفاجأة في أسعار الذهب عالميا بعد تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عالميا،اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعدما أدى تراجع الدولار إلى اقبال المستثمرين للسبائك مع ترقب إشارات حول مسار أسعار الفائدة.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1920.79 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس، حسبما نقلت رويترز .

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1263.03 دولار.