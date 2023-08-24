400 جنيه مرة واحدة| قفزة مفاجئة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث ما زالت أسعار الدولار محليا تشهد استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر منذ يوم 10 مارس الماضي، دون أي زيادة لمدة تزيد على 5 أشهر.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء وهو أعلى سعر للشراء اليوم، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي أعلن قبل أسبوعين، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين، وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 77 مليون دولار عن الشهر الماضي.

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