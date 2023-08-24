حدث ليلا..مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع موسى.. اللقطات الأولى من حريق مصنع كرتون بالبحيرة..تعرف على أسعار الذهب اليوم

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

أنهى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بسبب تلقيه مكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

1,971 جنيها للجرام .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 24-8-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".





بعد حلاقة شعرها.. رد مفاجئ من أسما شريف منير

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بعد حلاقة شعرها بالماكينة الكهربائية، ونشرها الفيديو عبر حسابها على تطبيق انستجرام.



روسيا .. تأهب أمني في روستوف بعد مصرع قائد فاجنر

أفادت وسائل إعلام روسية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الأمنية بمدينة روستوف، أعلنت حالة التأهب الأمني، وذلك بعد تحطم طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي موسكو، كان على متنها قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين.



تعرف على سبب فسخ عقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي

أعلن الاعلامي احمد شوبير عن سبب فسخ الرجاء المغربي عقده مع عمرو وردة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

السكة الحديد تكشف تغييرات جديدة في أماكن قيام ووصول بعض القطارات

أعلنت القومية لسكك حديد مصر إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة وذلك تيسيراً على الركاب.



بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه أول من توقع انتقال رضا سليم صفقة الأهلي الجديدة للعب في صفوف الفريق، لافتا إلى أن وكلاء اللاعبين في المغرب اختاروا له الطريق الأفضل في مشواره.



شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

نشرت قناة تابعة لقوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق "تليجرام"، مقتطف من مقابلة لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين، وذلك قبل ساعات من مصرعه، حيث كان على متن طائرة فاجنر الخاصة من ضمن 10 أشخاص.



مسئول غربي يفجر مفاجأة عن مصرع قائد فاجنر

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، عن مسؤول غربي قوله إن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو، والتي كانت تحمل على متنها قائد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين، أسقطها صاروخ روسي مضاد للطائرات.



على طريقة شيرين .. أسما شريف منير تحلق شعرها زيزو

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

منظر مرعب .. شاهد اللقطات الأولى من حريق مصنع كرتون بالبحيرة

حريق هائل اندلع بمصنع كرتون بمحافظة البحيرة و تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف، وانتقلت قوات الحماية المدنية و سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على النيران .

