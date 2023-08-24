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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف تغييرات جديدة في أماكن قيام ووصول بعض القطارات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت القومية لسكك حديد مصر إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها  بمحطة شبرا الخيمة وذلك تيسيراً على الركاب.


حيث تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة : 
1- قطارى 941 سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط  ) خط الشرق  /  966 سياحى ( دمياط / القاهرة ) 
2- قطارى 952 / 955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ) . 
3- قطارى 810 / 809 سياحى ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة ) . 
4- قطارى 946 / 959 سياحى  ( الاسماعيلية / القاهرة ) . 
كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة : 
1- قطارى 956 / 945 سياحى ( بورسعيد / القاهرة ) . 
2- قطارى 994 / 965 سياحى  ( دمياط / القاهرة ) .
3- قطارى 1914 / 1915 سياحى  ( المنصورة / القاهرة ) .
4- قطارى 964 / 969 سياحى ( دمياط / القاهرة ).

وقالت الهيئة إن ذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الاشارات الجديدة والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

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