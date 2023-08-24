شاهد .. آخر ظهور لقائد قوات فاجنر قبل مصرعه بساعات

نشرت قناة تابعة لقوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق "تليجرام"، مقتطف من مقابلة لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين، وذلك قبل ساعات من مصرعه، حيث كان على متن طائرة فاجنر الخاصة من ضمن 10 أشخاص.

ويظهر بريجوجين في المقابلة وهو يتحدث إلى الرجل الثاني في فاجنر، ديمتري أوتكين، حيث يقول: "الموت ليس النهاية، هو بداية لشيء آخر"، مضيفًا: "سنذهب جميعًا إلى الجحيم، ولكن في الجحيم سنكون الأفضل".

وأكدت هيئة الطيران الروسية مقتل مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، وجميع مرافقيهم على متن طائرتهم الخاصة.

وتحطمت طائرة خاصة مساء الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى الطائرة أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

وأضافت الإدارة أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وقتل جميع من كانوا على متنها".