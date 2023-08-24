تعرف على سبب فسخ عقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي

أعلن الاعلامي احمد شوبير عن سبب فسخ الرجاء المغربي عقده مع عمرو وردة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : 🚨🚨رسميًا - الرجاء المغربي يعلن فسخ عقده مع عمرو وردة بناء على طلب اللاعب بسبب معاناته من مشاكل نفسية وشخصية.

وكشفت تقارير صحفية، عن فسخ عقد عمرو وردة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، مع النادي المغربي.

انضم عمرو وردة إلى صفوف الرجاء المغربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية إن عمرو وردة فسخ تعاقده مع الرجاء بالتراضي بعد إصراره على مغادرة النادي.

وأضافت ان اللاعب عمرو وردة يعاني عدم التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة لذلك قرر فسخ عقده.