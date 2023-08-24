مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

أنهى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بسبب تلقيه مكالمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد قبل إنهاء المكالمة «معلش الرئيس بيكملني دلوقتي على التليفون»، ليوجه الإعلامي أحمد موسى تحيته إلى الرئيس السيسي.

كواليس التعامل مع الأعطال الفنية



وخلال المداخلة الهاتفية للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع الإعلامي أحمد موسى كشف كواليس التعامل مع الأعطال الفنية التي تعرضت لها ناقلتين خلال عبورهما للقناة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وقال أسامة ربيع إن حركة الملاحة داخل القناة انتظمت في الاتجاهين بعد توقفها إثر عطل بـ ناقلتين، مضيفا أنه حدث عطل مفاجئ في التوجيه بما تطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين الإصلاح. .



أشار إلى أنه أنه تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ، وتم قطر الناقلة الأولى الساعة 8 ونصف صباحا والثانية الساعة 11 صباحا.



ولفت إلى أنه لم يحدث أي تسريب أو تلوث إثر عطل الناقلة التي كانت تحمل غاز، مؤكدا أن الهيئة تتعامل باحترافية شديدة مع أي طارئ في قناة السويس.

