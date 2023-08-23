قعدت للفجر .. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل أزمة تصادم ناقلتين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن انتظام حركة الملاحة داخل القناة والحركة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين، بعد تصادم ناقلتين خلال العبور في قناة السويس، لافتًا إلى أن كلا الناقلتين عبرتا من قناة السويس، إذ خرجت الناقلتان تباعا، وبدأت القناة تسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة.

تفاصيل حل أزمة تصادم ناقلتين في قناة السويس

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ الصعب، لافتا إلى أن قاطرات الهيئة نجحت في حل الأزمة بشكل طبيعي، وانتظمت حركة الملاحة بصورة طبيعية، إذ أن الهيئة لديها إمكانيات وقدرات وخبرات عالية وكفاءة قادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الناس اشتغلت طول الليل عشان تحل الأزمة دي، أنا كنت موجود في القناة لحد الفجر وصليت الفجر مع الناس، عشان متقفش حركة الملاحة، إحنا بنحارب الزمن مع أي أزمة لانتظام حركة الملاحة، وعدم وجود أي مشاكل في الملاحة".

وواصل: "الناس كانت بتنزل في المياه الساعة 2 بالليل، عشان تطمن إن كان هناك أي تسريب في الغاز أو أي حاجة، والحمد لله مكنش فيه أي تسريب، أو أي تلوث في المنطقة، والموضوع اتسيطر عليه بشكل كامل، العمال نزلوا المياه الساعة 2 بالليل، والكل بيعمل بصدق وأمانة، والجميع تعامل باحترافية شديدة مع هذا الأمر".