قبل الانتخابات.. أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يخلف وعوده مع الشعب المصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا أحد يستطيع توجيه المواطن أمام صناديق الانتخابات الرئاسية، إذ أن المواطن نفسه هو من يقرر يعطي صوته إلى من في الانتخابات.

أحمد موسى يتحدث عن بيان حزب مستقبل وطن

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لم يخلف وعوده مع الشعب المصري أبدا، منذ أن كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقبل توليه الرئاسة، إذ أنه أنقذ الشعب في فترة عصيبة، "إحنا كنا في فترة واقفين على كلمة واحدة فقط، ووجدنا الكلمة دي، ووجدنا الحماية والدعم لإرادة شعب عظيم يستحق الانحياز له".

وتابع أحمد موسى، أنه تم البدء بتدشين حملة انتخابية جديدة للرئيس السيسي من قبل الشعب، مستعرضًا بيان حزب مستقبل وطن، والذي أصدر بيانًا أعلن من خلاله دعم ترشح الرئيس السيسي ومناشدته لدخول الانتخابات الرئاسية الجديدة.