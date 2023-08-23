مستقبل وطن : دعمنا للرئيس السيسي في الانتخابات جاء بدراسات علمية

قال النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحزب اليوم دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء وفقا لدراسات علمية، وجهد كبير من الحزب قبل اتخاذ هذا القرار.

نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتحدث عن الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وأضاف "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تم الدراسة على مستوى القيادات المركزية في القاهرة وفي جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتم إجراء لقاءات مع قيادات في محافظات مختلفة، موضحا أنه تم التناول خلال هذه اللقاءات الظروف الصعبة التي تولى فيها الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما تم دراسة حجم التحديات التي تعرضت لها الدولة المصرية بدقة شديدة، فضلا عن قضية إعادة بناء المؤسسات في ظروف عصيبة، مع العمل على القضاء على الإرهاب، انتقالا إلى البرامج الإصلاحية الشاملة التي تباناها الرئيس السيسي في المرحلة السابقة.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن معدلات التنمية التي حدثت في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تم دراسة ملف الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مع موقف مصر بالنسبة للعالم، ومكانة مصر، واستعادة مصر لمكانتها المعروفة في المرحلة السابقة.

وأردف، أن الدراسات التي أجراها حزب مستقبل وطن صعوبة الوضع الراهن، والتحديات الاقتصادية الراهنة الملموسة في الوقت الحالي، وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات في المرحلة القادمة، وبعد دراسة كل تلك الملفات، إضافة إلى المشروعات المفتوحة داخل مصر وعلى رأسها مشروع مثل حياة كريمة وما حققه من مكتسبات في المرحلة السابقة.

وأتم قائلا: "الحقيقة العبء ثقيل جدا، وبناء عليه يعلن حزب مستقبل وطن التأييد الكامل للرئيس السيسي في الترشح مرة أخرى لتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة".