حقق الأمن القومي .. مستقبل وطن: الرئيس السيسي أعاد العلاقات مع العالم

قال علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يعد الأغلبية داخل مجلسي النواب والشيوخ، وبيان الحزب الخاص بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بعد مشاورات عديدة.



وأضاف عابد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي أم سي، أن الحزب له اهداف ومبادئ، وهي استقرار الأمن القومي المصري، والاصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد، متابعا: الرئيس السيسي استطاع خلال العشر سنوات الماضية إعادة العلاقات الخارجية المصرية الأفريقية الأوروبية العربية بشكل مهم.



واسترسل: الرئيس السيسي حقق الأمن القومي داخل البلاد، حيث اصبحنا دولة آمنة، ودول العالم تدعو لزيارتها.



وأوضح أن الرئيس السيسي قدم برامج حماية اجتماعية للمواطنين، كما ساهم في تطوير التعليم والصحة والإسكان.