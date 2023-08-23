احتمال أوكرانيا السبب | أحمد موسى يكشف تفاصيل مصرع قائد مجموعة فاجنر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مقتل قائد مجموعة فاجنر منذ قليل، في واحد من الأخبار العاجلة التي أعلنها على الهواء مباشرة، بعد استهداف طائرة كان على متنها برفقة 9 أشخاص آخرين.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مقتل قائد مجموعة فاجنر منذ قليل، جاء بعد استهداف طائرة تواجد عليها برفقة 9 آخرين، خلال أحد الرحلات التي أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبرج.

أحمد موسى يكشف تفاصيل مقتل قائد مجموعة فاجنر

وأضاف موسى، أن الطائرة تم استهدافها بواسطة صاروخ بحسب تصريحات من الطيران المدني الروسي، إذ تم مقتل قائد مجموعة فاجنر، برفقة الـ 9 المتواجدين معه خلال الفترة الماضية، كما أعلن الطيران المدني الروسي عن العثور على 8 جثث من ضحايا الطائرة الروسية.

وعرض لحظة إسقاط الطائرة خلال تواجدها في الجو من قبل صاروخ، تم إسقاط الطائرة وقُتل جميع ركابها، إذ كان على متنها 10، وقُتلوا، والإعلام الروسي يتحدث أن قائد مجموعة فاجنر كان موجود على الطائرة بحسب الطيران الروسي أنه قد تم استهداف الطائرة بواسطة صاروخ، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن المسؤول عن استهداف هذه الطائرة.

وعقب أحمد موسى قائلا: "مقتل قائد مجموعة فاجنر واستهداف طائرته شغل أجهزة استخبارات عالمية، الطيران المدني الروسي يتحدث أنه قُتل أثناء تواجده في طائرة كانت منتقلة من موسكو إلى سان بطرسبرج، بس سقوط الطائرة من الجو بالشكل ده يقول أن دي ضربة صاروخ".

وعرض "موسى"، آخر ظهور لقائد مجموعة فاجنر من خلال مقطع فيديو تم طرحه في الإعلام أمس، وقال خلاله إنه متواجد في إحدى الدول الأفريقية، وسيكون لهم تواجد بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، ألا أن اليوم قد تم الإعلان عن مقتله خلال تواجده في طائرة خاصة بحسب الإعلام الروسي.

وأشار إلى أنه وفقا للإعلام الروسي أنه قد يكون هجوم أوكراني وراء مقتل قائد مجموعة فاجنر في الطائرة الخاصة، وفقا لوسائل الإعلام الروسية، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي وفقا لأعمال استخباراتية عالمية ترصدت لهذا القائد خلال خطواته الأخيرة من أجل استهدافه.