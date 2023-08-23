بسبب كلمة النهضة .. وصلة ضحك بين أحمد موسى ورئيس حزب الوفد

دخل الإعلامي أحمد موسى، في وصلة مزاح وضحك مع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بعدما أعلن الأخير عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد اجتماع بين قيادات حزب الوفد خلال الفترة الماضية، والاتفاق بشكل كامل على ترشحه هو فقط من حزب الوفد على الانتخابات الرئاسية القادمة.

وصلة مزاح بين أحمد موسى ورئيس حزب الوفد

وقال "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة"صدى البلد"، إنه يستعد بشكل قوي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرًا إلى أنه لديه برنامج يستعد لخوض الانتخابات به، ويعمل هذا البرنامج وفقا لعدة نقاط منها الاهتمام بملف الاقتصاد والتعليم والنهضة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن برنامجه الانتخابي يعمل على الملف الاقتصادي، إذ أنه يرى الأزمة الاقتصادية في مصر تجاوزت أن يكون هناك مشروع للإصلاح فيها، وإنما يريد أن يكون هناك مشروع للإنقاذ الاقتصادي لمصر، وكذلك الأمر يجب الاهتمام بملف التعليم، الذي يعد واحد من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها، فضلا عن الاهتمام بملف النهضة في الدولة المصرية.

وقاطع أحمد موسى رئيس حزب الوفد بسبب كلمة "النهضة" مازحا: "ما بلاش كلمة النهضة دي يا فندم خلينا نغيرها أحسن، عشان بتفكرني بحاجات تانية"، ليرد ضاحكًا رئيس حزب الوفد: "لا خلاص هنشيلها يا أستاذ أحمد من برنامجنا الانتخابي، وهنخليها رفاهية بلاش كلمة النهضة خالص".