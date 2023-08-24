منظر مرعب .. شاهد اللقطات الأولى من حريق مصنع كرتون بالبحيرة

حريق هائل اندلع بمصنع كرتون بمحافظة البحيرة و تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف، وانتقلت قوات الحماية المدنية و سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على النيران .

وينشر صدى البلد فيديو يرصد اشتعال النيران داخل المصنع مما أثار الرعب في قلوب الأهالي الذين شاركوا في عملية إخماد النيران بالتعاون مع سيارات الإطفاء.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة



ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع وفيات.

إصابة 13 شخصاً في حريق مصنع البحيرة

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالاتاختناق ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وجارى أعمال التبريد تحت إشراف اللواء محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، إذ وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاءالنيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع، وتشير التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي