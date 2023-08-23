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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختناق 13 شخصًا في حريق بمصنع كرتون بالبحيرة | صور

اندلاع حريق في مصنع
اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

أصيب 13 شخصًا بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بطريق« مصر - اسكندرية »الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة
اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

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اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

 

ورد إخطارا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز ودفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق واخمادة.

إصابة 13 شخصاً في حريق بمصنع بالبحيرة

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمنى حول المصنع وفصلت المرافق عنه، وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات الاختناق ونقل 4 إلى مستشفى غرب النوبارية العام و 9 إلى مستشفى العامرية العام، وجارٍ السيطرة على الحريق واخماده.

وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي وجارٍ السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حريق في مصنع حالات اختناق مديرية امن البحيرة ندلاع حريق مصنع كرتون مستشفى العامرية العام

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