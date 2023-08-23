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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء | مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرون جميعهم من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل بطريق «مصر _اسكندرية »الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى ايتاي البارود العام وتحرر محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل وطفل و2 مصابين جميعهم من أسرة واحدة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من « إيمان عيسى أحمد مسلم، 32 سنة، ربة منزل، سعيد أحمد مسلم، 12 سنة، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من « أحمد الشحات محمود، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عيسى احمد مسلم، 30 سنة، مصاب بكسر في الحوض والساق اليمنى، جميعهم مقيمون مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

ونقلوا جميعا إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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