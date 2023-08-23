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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لبرنامج مشروع "مودة" بالبحيرة للحفاظ على كيان الأسرة

مشروع مودةبالبحيرة
مشروع "مودة"بالبحيرة

تواصل مديرية التضامن الإجتماعى بالبحيرة برئاسة الدكتورة فايزه زايد سلسلة الدورات التدريبية المجانية التى تستهدف الشباب المقبل على الزواج لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة قادرة على مواجهه كافة التحديات و التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تؤثر على جودة الحياة الزوجية.

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 وقد اشارت صفاء عرابى منسق برنامج "موده" بالبحيرة أنه تم تنفيذ مشروع "موده" بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة "، كما تقرر تعميم وتنفيذ المشروع بباقى مدن و مراكز المحافظة.

واشارت الى أنه تم بالأمس عقد دورة تدريبية بقاعة الإدارة الإجتماعية للتضامن الاجتماعى بمركز الرحمانية، حاضر فيها ايمن عبد العزيز منسق برنامج موده بوزارة التضامن و محمد دعبيس دكتور نساء وتوليد و سعيد عشيبه بكلية التربية بجامعة دمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من الفئه المستهدفة من المخطوبين.

 يأتى ذلك ضمن خطة مديرية التضامن الإجتماعي بإستهداف الشباب المخطوبين وعمل دورات تدريبية لهم وذلك ابتداءً من 1 / 7 / 2023 وتنتهي فى 31 / 12 / 2023 بواقع 18 دورة تدريبية كل شهر، ومستهدف حضور 40 شاب وفتاة كل دورة

و تم خلال الدورة التدريبية التأكيد على أهمية المبادرة في توعية وتأهيل الشباب المقبل على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والإرتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس إختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل الزواج.

وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بأهداف المبادرة ومردودها الإيجابي على الفئات المستهدفة، كما ثمنت جهود مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة وما تحقق من إنجاز تمثل فى تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة.

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