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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة تضبط مستودع لتصرفه فى 485 إسطوانة غاز

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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تموين البحيرة: ضبط مخبز قام بتجميع 432 بطاقة تموينية

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حملة "100 يوم صحة" بالبحيرة تقدم خدماتها المجانية لأكثر من نصف مليون مواطن

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز كوم حمادة تم ضبط أحد اصحاب مستودعات الغاز لتصرفهم فى 485 اسطوانة غاز زنة 25 كجم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 4 محاضر لتجار تموينين لغلقهم المحل اثناء مواعيد العمل الرسمي ومحضر عدم إعلان عن سعر أسطوانه الغاز لأحد أصحاب المستودعات بالإضافة الى 4 محاضر عرض لحوم مكشوفه و8 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجاريه مختلفه.


وبحملة مماثلة بمركز المحمودية تم ضبط 7 مخابز بلديه لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لانتاجهم خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و مخبز بلدى توقف عن العمل دون إذن مسبق أو عذر قهرى و مخبز بلدي لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف وآخر لعدم وجود سجل الزيارات الخاص بالمخبز.

وبمركز أبو المطامير تم ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن و50 كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية المصانع الغير مرخصة تكثيف الحملات حملات تموين مديرية التموين والتجارة الداخلية

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