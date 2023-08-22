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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حملة "100 يوم صحة" بالبحيرة تقدم خدماتها المجانية لأكثر من نصف مليون مواطن

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

تواصل مديرية الصحة بالبحيرة تنفيذ  الحملة والتى بدأت فعالياتها  فى  25 /6 وتستمر حتى 1 أكتوبر القادم، وذلك من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط إقبال متزايد من المواطنين المترددين للإستفادة بخدمات الحملة.

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والوقاية من الأمراض أصبحت أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرة الى أن حملة " 100 يوم صحة " تعد مبادرة انسانية ووطنية تستهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين من خلال التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

كما أكدت أن الحملة مازالت تحقق  نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها ، حيث قدمت خدماتها المجانية ل 530 ألف و191 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن.

وأشار الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

مشيراً إلى أن الحملة قدمت خدماتها  في صحة المرأة لعدد 211241 منتفعة (31462 صحة مرأة أولى - صحة مرأة دورية 179779) وفى السمعيات لعدد 20685 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 117196 والأورام السرطانية لعدد 171501 وصحة الام والجنين لعدد 9568.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين ) ، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج) .

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز ، بعدد 16 مركز بالمحافظة ، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية ، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى ، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات ، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي ، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة .

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة و المتنقلة بنطاق المحافظة.

ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الصحية المجانية والشاملة لهم، من خلال عدد من المبادرات الصحية التي تقودها الدولة ومنها حملة “100 يوم صحة” والتي تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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