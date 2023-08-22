تموين البحيرة.. ضبط 13 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية بمركز بدر أسفرت عن ضبط 13 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق داخل أحد شركات الأسمدة و 4 طن كبريت زراعي مجهول المصدر داخل إحدى محلات الأسمدة الزراعية وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .