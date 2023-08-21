رفع 1103 حالات إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات لخلق سيولة مرورية و تيسير الحركة أما المواطنين .

وفى هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات تفتيشية بشوارع المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1103 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 692 حالة بدمنهور، 195 حالة بكفر الدوار، 150 حالة بالدلنجات، 66 حالة بابوحمص، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.