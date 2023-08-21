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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 5.5 طن دقيق بلدى قبل بيعها ضد القانون

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

بمركز المحمودية تم ضبط 200 كجم قشطة داخل أحد معامل إنتاج الألبان يدار بدون سجل صناعى و 12 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 8000 علبة سجائر و 1000لتر صابون سائل مجهول المصدر وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفةو 5 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح.

و بمركز الرحمانيه تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا في 15شيكارة دقيق بلدى بدون وجه حق و مخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وآخرلعدم الاعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومخبز لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز.

وبمركز دمنهور تم ضبط مخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء

وفى مركز الدلنجات تم ضبط 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل ماكينة تحليل دقيق بلدى تقوم بإعادة تعبئتة داخل شكائر بيضاء اللون لإعادة البيع بالسوق السوداء و تم التحفظ على ماكينة خياطة الشكائر وعدد كبير من الشكائر الفارغه   كما تم ضبط سيارة محملة 58 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى 3 طن قبل البيع بالسوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية السوق السودا دقيق بلدي مدعم خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات حملات تموينيه مديرية التموين والتجارة نائب محافظ مديرية التموين

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