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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري البحيرة: تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة د أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع ، والتى انطلقت السبت الموافق 15 يوليو.

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 وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محي الدين أمس السبت الموافق 19 أغسطس  بتحصين 4214 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن  515 ألف و538 رأس ماشية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة.

وناشدت المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها

البحيرة الحمى القلاعية والوادي المتصدع ضد مرضى الحمي القلاعية مديرية الطب البيطري بالبحيرة مرضي الحمي القلاعية

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