حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة وايتاى البارود وشبراخيت ورشيد، حملاتها التفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان وإيقاف المخالف منها وذلك للحد من حوادث الغرق والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

حيث تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

كما تم التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظاً على الأرواح والممتلكات .