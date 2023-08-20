عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يتفقد الورش الفنية بقافلة اليوم الواحد برشيد

مدينة رشيد
مدينة رشيد

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، امس السبت  قافلة اليوم الواحد الثقافية التي نظمها فرع ثقافة البحيرة بمركز شباب رشيد، ضمن فعاليات مبادرة “ثقافتنا في إجازتنا.

txt

مصرع شاب صدمته سيارة نقل بالبحيرة

txt

بيطري البحيرة: فحص وعلاج 230 رأس ماشية خلال قافلة مجانية

حيث تفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة ضمن برنامج القافلة ومنها ( ورشة لوحه مجسمه من الفوم - برواز بخافض اللسان - جراب موبايل - شنطه - مقلمه) وايضا ورشة رسم وتلوين لتنمية مهارات الأطفال وتوزيع الهدايا للأطفال.

القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد 
القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد 
القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد 
القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد 

كما تضمنت القافلة عروض أفلام نادي سينما للأطفال و ورشه حكي عن حياه الزواحف تضمنت ورشة تلوين وعمل بازل للأطفال عن حيوانات الزواحف وورشه اكسسوارات لتعليم الأطفال كيفية استخدام الخرز وصنع حلى وأفكار بسيطة لتنمية قدراتهم. 

كما شارك الأطفال بالمكتبة المتنقلة  لتحفيزهم على القراءة والإطلاع و وسط إقبال جماهيري وتفاعل من الجمهور، قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني مجموعة متميزة من الأغاني الطربيه والوطنية منها " تحيا مصر، حبيبتى يا مصر،  سيرة الحب وغيرها من الأغاني.

 جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الدوميني رئيس مركز و مدينة رشيد و أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، و محمد مصطفي البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وعضو مجلس النواب النائب هشام الجاهل وعدد من القيادات الشعبية و التنفيذية.

البحيرة القافلة الثقافية تنمية مهارات الأطفال هيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة البحيرة ثقافتنا في إجازتنا رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة البحيرة مهارات الأطفال مدينة رشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

مفاجأة.. بند مثير يمكن مجلس إدارة الزمالك المستقيل من العودة

ترشيحاتنا

استفزاز صريح للصين.. المرشح الأوفر حظا لرئاسة تايوان يتحدث عن الانتخابات المقبلة

ثلاثي اتحاد الكرة يطيرون إلى أستراليا لحضور نهائي كأس العالم للسيدات

حريات الصحفيين ترحب بقرارات العفو الرئاسى عن السجناء

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

خفضت أسعارها| فولكس فاجن ID.3 الكهربائية بـ 500 ألف جنيه

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ