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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى البحيرة : فحص وعلاج 230 رأس ماشية في قافلة مجانية

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة إستمرار القوافل الطبية البيطريه وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، وكذا ضرورة التعاون المثمر مع المؤسسات البحثية المختلفة للعمل على توفير التحصينات اللازمة للحيوانات وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها وذلك للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصري البسيط.

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وقد صرح أشرف محي الدين  مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة انه قد تم اليوم السبت الموافق 19 أغسطس تنفيذ قافله بيطريه مجانيه بقرية الإمام مالك بوادى النطرون  بالتعاون مع مركز تناسليات الهرم  و بالاشتراك مع فريق عمل من أطباء مديرية الطب البيطري بالبحيرة واداراتها لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزارعين والمربين.

وأسفرت القافله عن فحص و علاج عدد 230 حيوان، حيث تم علاج عدد 195 من الأبقار والجاموس والأغنام، كما تم  إجراء الفحص التناسلي لعدد 35 من الأبقار والجاموس والأغنام.

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