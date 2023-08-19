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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز المتهم بتصوير زوجته خلال العلاقة الزوجية على ذمة التحريات بالبحيرة

حبس المتهم بالبحيرة
حبس المتهم بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حجز المتهم بتصوير زوجته في أثناء العلاقة الحميمية بينهما ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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سيدة بالبحيرة تستغيث: طليقي نشر لي فيديوهات وصور خادشة أثناء العلاقة

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط إبراهيم. ق.ح، وذلك بعدما اتهمته زوجته بتصويرها أثناء العلاقة الحميميةبينهما، وإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تلك المقاطع انتقاما منها بسبب رفضها بيع المنزل الخاص بها له علىحد زعمها.

وشهدت إحدى قرى مركز دمنهور خلال الأيام القليلة الماضية، استغاثة سيدة أربعينية، من تشهير زوجها بها بنشره مقاطع فيديووصور خادشة في أثناء العلاقة الحميمية بينهما، لتلقى استغاثتها تضامنا كبيرا من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة، إنها عقب انفصالها من زوجها والد أبنائها، قررت الارتباط بشقيقه بسبب عدم قدرتها على السيطرة على نجلها لبلوغه سنالمراهقة، موضحة أنه ارتبطت به لمدة شهرين فقط، وخلالهما أجبرها على تصوير العلاقة بينهما بواسطة كاميرا الهاتف المحمول الخاص بها،وعندما رفضت الانصياع لطلبه تعدى عليها بالضرب وأوهمها بقوله: عمري ما أذيكي لأن عندي بنات.

وأضافت قائلة: أنا كنت متجوزة من أبو عيالي وانفصلنا، وبعدها اتجوزت أخوه علشان يربي ابني، كل حاجة بينا كان بيصورها علىتليفوني، وأقنعني لإنه هيتفرج عليها ويحذفها، ولما رفضت أتصور ضربني وقالي: عمري ما أذيكي لأن عندي بنات، لكن اتضح إنه كانبيبعتها لتليفونه قبل ما يحذفها، بعد اطلقنا عمل صفحة باسمي ونشر الفيديوهات.

البحيرة استغاثة سيدة العلاقة الحميمي العلاقة الزوجية تحريات ادارة البحث الجنائي منصات التواصل الاجتماعى واقع التواصل الاجتماعي

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