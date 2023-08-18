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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة بالبحيرة تستغيث: طليقي نشر لي فيديوهات وصور خادشة أثناء العلاقة

استغاثت سيدة بالبحيرة
استغاثت سيدة بالبحيرة من تشهير طليقها بها

واقعة أغرب من الخيال..شهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث استغاثت سيدة من تشهير طليقها بها بنشره مقاطع فيديو وصور خادشة أثناء العلاقة الحميمة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عمل صفحات وهمية تحمل أسماء مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى استغاثتها تضامنا كبيرا من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

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وقالت السيدة، خلال لقائها مع "صدي البلد ، إنها عقب انفصالها عن زوجها والد أبنائها، قررت الارتباط بشقيقه؛ بسبب عدم قدرتها على السيطرة على نجلها لبلوغه سن المراهقة، موضحة أنها ارتبطت به لمدة شهرين فقط، وخلالهما أجبرها على تصوير العلاقة بينهما بواسطة كاميرا الهاتف المحمول الخاص بها، وعندما رفضت الانصياع لطلبه تعدى عليها بالضرب وأوهمها بقوله: عمري ما أذيكي لأن عندي بنات.

و قالت: أنا كنت متجوزة من أبو عيالي وانفصلنا، وبعدها اتجوزت أخوه علشان يربي ابني، كل حاجة بينا كان بيصورها على تليفوني، و أقنعني أنه هيتفرج عليها ويحذفها، ولما رفضت اتصور ضربني وقالي: عمري ما أذيكي لأن عندي بنات، لكن اتضح إنه كان بيبعتها لتليفونه قبل ما يحذفها، بعد طلاقنا عمل صفحة باسمي ونشر الفيديوهات.


لافتة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية، وحررت محاضر ضد طليقها بقسم الشرطة، واتهمته بالتعدي عليها بالضرب، والتشهير بها بنشر صورها عارية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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