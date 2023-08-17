مصرع شاب غرقاً فى ترعة الخطاطبة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه غرقاً دخل ترعة الخطاطبة أمام منطقة التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة الخطاطبة أمام منطقة التوفيقية بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى« أحمد محمد عبد المنعم زيدان»، 19 سنة، مقيم التوفيقية بمركز ايتاي البارود.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.