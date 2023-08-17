إزالة 9 حالات تعد على مساحة 885 م2 بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 9 حالات تعد بنطاق 4 مراكز على مساحة 885 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 705 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية مقسمة من الداخل وشدات خشبية بزمام الوحدات المحلية لقري طيبة ومؤسسة البستان والوفائية.

إزالة حالة تعد بمساحة 80 م 2 عبارة عن شده خشبية خارج الحيز العمراني بقريه برج رشيد و حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 50 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضيه مقسمة من الطوب الأبيض والأسمنت بكوم حمادة وحالة تعد بمساحة 50 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بكفر الدوار.



وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.