إقبال متزايد على الأنشطة الصيفية بالبحيرة.. صور

يواصل فرع ثقافة البحيرة النشاط الصيفي المقام بالنادي الاجتماعي بدمنهور الأربعاء من كل أسبوع حيث تضمنت الفعاليات أمس تنظيم عده ورش فنيه وتوزيع هدايا علي الأطفال المشاركين، وكذا سرد قصص للاطفال والدروس المستفاده منها.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال أطفال قصر كفر الدوار وسط إقبال متزايد من الجمهور واشاده كبيرة من الأطفال بالأنشطة الصيفية والعروض الفنية المقدمه لهم .

هذا وتواصل قصور الثقافه والمكتبات العامة بنطاق المحافظة استقبال الأطفال بمختلف المراحل العمرية لقضاء أجازة نهاية العام الدراسي وفق برنامج تثقيفي وترفيهي أعد خصيصا للأطفال لتنمية مهاراتهم مع إحداث جو من البهجة والسرور أثناء قضائهم الأجازة من خلال فاعليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة.