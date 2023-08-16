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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «القاهرة_ اسكندرية» الصحراوي الكيلو 101 اتجاه الاسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع شاب سقط من علوّ في البحيرة

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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم 3 سيارات في البحيرة 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما كانت معطلة تسحبها أخرى وأثناء توقفهما علي جانب الطريق صدمتهم سيارة ثالثة، وذلك بطريق« القاهرة_ الإسكندرية » الصحراوي بالكيلو 101 اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

مصرع شخصين في حادث بالبحيرة 

بالفحص تبين وفاة كل من، "بنيامين عبد المسيح كامل" 35 عاما، مقيم بميت غمر، و"سيمون سمير سعد"، 37 عاما، مقيمة بشبرا الخيمه، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامه التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

البحيرة مصرع شخصين حادث تصادم حادث تصادم بين سيارتين تصادم 3 سيارات

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