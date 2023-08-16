مصرع شاب سقط من علوّ في البحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى جدار محل أثناء تركيب باب صاج بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب في البحيرة



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من أعلى جدار محل، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تحديد هوية المتوفي



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى« محمد حسن ناموس»، 24 سنة، مقيم عزبة قرية معنيا بمركز ايتاي البارود.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.