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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة غريق مجهول الهوية بالبحيرة

جثة غريق بالبحيرة
جثة غريق بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة قبل قليل من انتشال جثة شاب إثر غرقه بترعة النوبارية أسفل كوبري التحرير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

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غرق شاب في البحيرة 

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه داخل ترعة النوبارية أسفل كوبري التحرير وحرر المحضر.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

 

يفيد بانتشال جثه غريق من ترعه النوباريه كوبري رأس الترعه شمال التحرير مجهوله الإسم والعنوان وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أبو المطامير المركزي وتحت تصرف النيابه العامه.

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