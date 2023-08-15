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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أطفال فى حادث إنقلاب تروسيكل بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب اليوم 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية العشر الآلاف بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

نقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

انقلاب تروسيكل في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال مستشفى النوبارية 10 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية العشر الآلاف بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

 

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من « أمل عزت محمود، 13 سنة، رمضان فرج عيسي، 14 سنة، رجب السيد بركات، 27 سنة، فارس يوسف شلتوت، 15 سنة، عبدلله محمد السيد، 13 سنة ملك يوسف شقلوف، 13 سنة، عيد رمضان محمود، 17 سنة، شيماء سعيد عبدالعليم، 14 سنة، عبده محمود السيد، 13 سنة، شهد وليد جمال، 14 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون النوبارية.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات. 

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