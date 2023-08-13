إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل عدد 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كلا من "أحمد رأفت شعبان" 23 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد فؤاد أحمد" 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "قرني عبد الرحيم عبد الرحيم" ٣٥ عاما، مصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "إبراهيم سعيد عبد الحميد" ٢٠ عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسام أحمد عبد القوي" ٤٨ عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

كما تبين إصابة كلا من، "عواد محمد رياض" 26 عاما، ومصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقة بالجسم، "خالد رأفت شعبان" 25 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالوجه والجسم، و"خليل كمال سيد" 25 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم مقيمين بمركز أطفيح، "علاء حلمي عيسي" 37 عاما، مصاب بكسر بالحوض والفخد الأيسر، و"محمود عادل عيسي" 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان بمحافظة المنوفية، وجاري تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.