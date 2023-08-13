عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل عدد 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

txt

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

txt

"كرنفال الفن والحياة" يواصل فعالياته في قصر ثقافة دمنهور.. بالمجان

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي علي الطريق الصحراوي الكيلو 84 اتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين إصابة كلا من "أحمد رأفت شعبان" 23 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد فؤاد أحمد" 40 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "قرني عبد الرحيم عبد الرحيم" ٣٥ عاما، مصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، "إبراهيم سعيد عبد الحميد" ٢٠ عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسام أحمد عبد القوي" ٤٨ عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

كما تبين إصابة كلا من، "عواد محمد رياض" 26 عاما، ومصاب بإشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقة بالجسم، "خالد رأفت شعبان" 25 عاما، مصاب بجروح متفرقة بالوجه والجسم، و"خليل كمال سيد" 25 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم مقيمين بمركز أطفيح، "علاء حلمي عيسي" 37 عاما، مصاب بكسر بالحوض والفخد الأيسر، و"محمود عادل عيسي" 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمان بمحافظة المنوفية، وجاري تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.

البحيرة إصابة 10 أشخاص الفحوصات الطبية امن البحيرة حادث انقلاب ميكروباص مركز شرطة وادي النطرون وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 14 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 50 الف جنيه اركب سيارة فرنساوى

الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم الدوري الإلمانى.. تفاصيل

أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم.. الإفتاء تحددها بـ7 أمور فكم تعرف منها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح الأطفال الأيتام..صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

تحذير من علاقة انتشار أسماك القرش بارتفاع درجات الحرارة في هذه الدولة

طريقة عمل كيكة الرواني

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ