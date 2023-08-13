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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"كرنفال الفن والحياة" يواصل فعالياته في قصر ثقافة دمنهور.. بالمجان

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن قصر ثقافة دمنهور يقوم بدور بارز في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

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ورش فنية وأنشطة ترفيهية للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

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إزالة 16 تعديا على مساحة 2657 م2 في 6 مراكز بالبحيرة

وفي هذا الإطار يواصل قصر ثقافة دمنهور فعاليات "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا" والذى إنطلق يوم الخميس الموافق 10 أغسطس ومستمر حتى الاثنين 14 أغسطس

و تضمن برنامج اليوم الثالث من الكرنفال أمس السبت الموافق 12 أغسطس حفل فنى لفرقة البحيرة للانشاد الدين بقيادة الفنان / اسامه علام وعرض فیلم The Bad Guys، بالإضافة لورش فنية متنوعه للاطفال (ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين).

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الكرنفال غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس بعرض فیلم Coco  وورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - وحفل فنى لفرقة البحيرة للفنون الشعبية

وتقام فعاليات الكرنفال  بقصر ثقافة دمنهور فى تمام الساعه الخامسة مساءا والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.

البحيرة الأنشطة الثقافية المتنوعة الفعاليات والأنشطة الثقافية قصر ثقافة دمنهور محافظ البحيرة مكتبة مصر العامة نائب محافظ البحيرة

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