"كرنفال الفن والحياة" يواصل فعالياته في قصر ثقافة دمنهور.. بالمجان

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن قصر ثقافة دمنهور يقوم بدور بارز في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة ، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.

وفي هذا الإطار يواصل قصر ثقافة دمنهور فعاليات "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا" والذى إنطلق يوم الخميس الموافق 10 أغسطس ومستمر حتى الاثنين 14 أغسطس

و تضمن برنامج اليوم الثالث من الكرنفال أمس السبت الموافق 12 أغسطس حفل فنى لفرقة البحيرة للانشاد الدين بقيادة الفنان / اسامه علام وعرض فیلم The Bad Guys، بالإضافة لورش فنية متنوعه للاطفال (ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين).

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الكرنفال غدا الإثنين الموافق 14 أغسطس بعرض فیلم Coco وورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - وحفل فنى لفرقة البحيرة للفنون الشعبية

وتقام فعاليات الكرنفال بقصر ثقافة دمنهور فى تمام الساعه الخامسة مساءا والدخول مجانا والحجز بأسبقية الحضور.