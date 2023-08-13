ورش فنية وأنشطة ترفيهية للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة استمرار تقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال والشباب والنشىء ومحاولة إكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.

وأقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد منها 40 طفل وطفلة تم تقسيمهم الى مجموعات لتحقيق اقصى استفادة وافضل خدمة لكل طفل.

حيث استمتع الأطفال بورشة التلوين على الـ pots وورشة زراعة النباتات بالإضافة الى ورشة عمل وردة بالورق الملون الملفوف، وتم اهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

وقد أشار أحمد الهواش مدير المكتبة أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الإستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة الأجازة الصيفية.