رفع 2560 طن قمامة ومخلفات بنطاق 10 مراكز بالبحيرة

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة أسفرت عن رفع 2560 طن بنطاق 10 مراكز عبارة عن 110 طن بالدلنجات و 150 طن بإيتاي البارود و 120 طن بأبو حمص و140 طن بوادي النطرون 170طن بالمحمودية و 700 طن بدمنهور و 800 طن بكفر الدوار و 100 طن بحوش عيسى و 90 طن برشيد و 180 طن بكوم حمادة .

و يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية ولخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة /نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة إستمرار وتكثيف حملات النظافة أولاً بأول بجميع مدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين والصحة العامة للمواطنين .